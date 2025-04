Stand: 25.04.2025 06:11 Uhr Eiderstedter Kirchensanierungen fast beendet

Die umfassenden Sanierungen von 16 historischen Kirchen auf der Halbinsel Eiderstedt im Kreis Nordfriesland stehen kurz vor dem Abschluss. Die Sanierung der letzten Kirche in Tating soll Ende 2025 oder Anfang 2026 beendet sein. "Das jetzt alles wieder gängig ist, ist großartig. Das zu begleiten und zu sehen, ist schon toll", so der Pastor der Kirchengemeinde St. Peter-Ording und Tating, Michael Goltz im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Allerdings mussten die Maßnahmen wegen steigender Baukosten angepasst werden. So konnte die ursprünglich eingeplante Nikolaikirche in Kotzenbüll bislang nicht saniert werden, weil die Arbeiten zu umfangreich und dementsprechend teuer waren, wie Pröpstin Inken Wöhlbrand berichtet: "Das Projekt ist vor Corona gestartet worden. Wir wissen alle, dass sich die Welt seitdem sehr verändert hat." Das grundsätzliche Ziel sei aber erreicht worden: Die Außenmauern und Dächer der anderen Kirchen wurden so saniert, dass sie Wind und Wetter trotzen und die Innenräume keinen weiteren Schaden nehmen.

