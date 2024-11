Stand: 19.11.2024 09:24 Uhr Kreis Segeberg: 23-Jähriger nach Autounfall gestorben

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Segebergist am Montagabend ein 23-jähriger Mann gestorben. Zwischen Latendorf und Heidmühlen waren laut Polizei zwei Pkw leicht mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Das Auto des 23-Jährigen kam daraufhin von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb später im Krankenhaus. Sein Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. Die betroffene Kreisstraße 102 war an der Unfallstelle in beide Richtungen mehr als vier Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg