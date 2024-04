Stand: 11.04.2024 09:57 Uhr Kommunale Sportstätten im Norden von SH erhalten Geld

Das Land Schleswig-Holstein investiert vier Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung mehrerer Sportstätten im Land. So sollen zum Beispiel die Sanitärräume der Außenanlage des TSB Flensburgs für 125.000 Euro erneuert werden. Auch die Fassade der Sporthalle in Schaalby (Kreis Schleswig-Flensburg) wird mit 20.000 Euro finanziert. Neben der Landesförderung haben auch drei Projekte Bundesmittel zur Unterstützung erhalten, darunter der Ersatzneubau des Freibades in Flensburg-Weiche mit mehr als 3,4 Millionen Euro.

