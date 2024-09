Stand: 27.09.2024 11:43 Uhr Kommandowechsel bei Luftwaffe in Jagel: Schroeder geht

Bei der Luftwaffe in Jagel(Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es einen Kommandowechsel: Oberst Jörg Schroeder übergibt nach drei Jahren an seinen bisherigen Stellvertreter Oberstleutnant Jens Schumacher. Zu Schroeders wichtigsten Aufgaben gehörten die Einführung der Drohne German Heron TP sowie die Manöver Air Defender 2023 und das Tiger Meet, bei dem das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" Gastgeber war. Schroeder wechselt zum Luftwaffenkommando nach Berlin. Schumacher ist seit einem Jahr in Jagel und war zuvor als Waffensystemoffizier im Tornado-Flugbetrieb tätig.

