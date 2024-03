Stand: 25.03.2024 09:35 Uhr Bundesstraße 206: Sanierungsarbeiten starten

Wegen der vielen Schlaglöcher wird die Fahrbahn der B206 bei Bad Segeberg bis Ende April jeweils in kurzen Bauabschnitten grundlegend saniert. Es bleibt nur eine Spur pro Richtung frei, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Auf der Strecke gelten dann 30 Kilometern pro Stunde.

Am Montag starten die Arbeiten zwischen der Einmündung Schackendorf (Kreis Segeberg) und der Kreuzung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lübeck. In zwei Wochen ist dann der nächste von insgesamt fünf Abschnitten dran. Der LBV rechnet zu Stoßzeiten mit Staus. Die Sanierung kostet laut Sprecherin insgesamt 2,6 Millionen Euro und wird komplett vom Bund bezahlt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2024 | 08:30 Uhr