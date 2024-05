Stand: 03.05.2024 10:11 Uhr Flensburg: "Exe" wird für Zirkus gesperrt

In Flensburg wird von heute an ein Teil des Groß-Parkplatzes "Exe" gesperrt. Grund ist der Aufbau des Zirkus Knie, so ein Sprecher der Stadt. Der Zirkus wird vom 8. bis 14. Mai zu Gast sein.

