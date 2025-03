Stand: 16.03.2025 14:19 Uhr SPD Kiel schlägt Kandidaten für Amt des Oberbürgermeisters vor

Der Kreisvorstand der SPD Kiel hat Ulf Daude als Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in der Landeshauptstadt vorgeschlagen. Wie der Vorstand mitteilte, habe man fast ein Jahr intensiv nach einem geeigneten Kandidaten gesucht. Mit Daude habe man jemanden, der kompetent genug für das Amt und gut in der Stadt vernetzt sei. Zuvor war der 52-Jährige unter anderem Refaratsleiter in der Staatskanzlei, Schulleiter an einer Gemeinschaftsschule in Gaarden und Sonderbeauftragter für das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQ.SH). Jetzt muss die Parteibasiss über den Vorschlag abstimmen.

Die Wahl zum neuen Kieler Oberbürgermeister ist für den kommenden November angesetzt. Zuvor hatte der amtierende Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bekanntgegeben, dass er nicht für eine zweite Wiederwahl zur Verfügung steht.

Archiv 3 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel