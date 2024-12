Kirchen zu Weihnachten: Gemeinsam einen Unterschied machen Stand: 24.12.2024 00:01 Uhr Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens - doch den gibt es längst nicht überall auf der Welt. Deshalb rufen die Bischöfe von evangelischer und katholischer Kirche in Schleswig-Holstein zu Frieden und gegenseitiger Unterstützung auf.

von Linda Ebener

An Weihnachten werde uns das Licht des Lebens geschenkt, schreibt die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt in ihrer Weihnachtsbotschaft. Sie lädt die Menschen ein, füreinander da zu sein. Weihnachten sei ein Fest des Glaubens, der Hoffnung und der Verantwortung füreinander. Die Landesbischöfin wünscht sich, dass sich die Menschen gegenseitig helfen, das mache das Leben leichter. Außerdem wünscht sie sich mehr Menschen, die versuchen, Kriege zu verhindern oder für Frieden einzustehen.

"Christuskind bringt Licht in unsere Welt"

"Weihnachten setzt seine eigene Botschaft, ruft eine andere Wirklichkeit wach. Denn an diesem dunklen und stillen Abend scheint hell und strahlend das Licht des Lebens. Dieses Licht geht von dem neugeborenen Christuskind in der Krippe aus. Es bringt Licht in die Welt, in unsere von Hass und Gewalt und Tod so gezeichnete Welt", schreibt Kühnbaum-Schmidt in ihrer Weihnachtsbotschaft.

Bischöfin Nora Steen: "Niemanden ausgrenzen"

Die evangelische Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein, Nora Steen, wünscht sich zum Weihnachtsfest, dass sich die Menschen gegenseitig unterstützen und ruft dazu auf, niemanden auszugrenzen, egal welcher Kultur oder Religion jemand angehört. Auch wenn es in diesen Tagen politisch, gesellschaftlich und persönlich nicht immer einfach ist, ruft Bischöfin Steen zu Frieden auf.

"Unser Mitgefühl und Gebet gehört an diesem Weihnachtsfest ganz besonders den Opfern des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und ihren Familien", sagt Steen: "Auch wenn es schwerfällt und vielen die Worte fehlen, Gott ermutigt uns gerade an diesem Weihnachtsfest und in diesen Zeiten seine Liebe in diese Welt hineinleuchten zu lassen." Gottes Liebe sei immer stärker als der Hass, so Steen: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens."

Erzbischof Stefan Heße: "Gott unterstützt uns"

Der auch für Schleswig-Holstein zuständige katholische Erzbischof aus Hamburg, Stefan Heße, sagt in seiner Weihnachtsbotschaft, dass Gott an unserer Seite ist und uns unterstützt. "Ich habe den Eindruck, wir haben in diesem Jahr wieder viel zu schultern." Gerade jetzt während des Krieges in Europa und im Nahen Osten und auch während der Bundestagswahl im Februar. Gerade vor solchen großen und wichtigen Entscheidungen sei es wichtig, Unterstützung zu bekommen. "Gott unterstützt uns und ist an unserer Seite und deswegen können wir uns freuen und etwas Gutes daraus machen."

