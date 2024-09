Stand: 02.09.2024 11:36 Uhr Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein starten ins neue Schuljahr

Für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein ist heute der erste Schultag nach den Sommerferien. Rund 372.300 Schülerinnen und Schüler sind jetzt wieder an den knapp 800 öffentlichen Schulen und Berufsschulen, teilte das Bildungsministerium mit. Das ist ein Plus von etwa 3.300 Kindern und Jugendlichen im Vergleich zum vorherigen Schuljahr.

Einige Schüler haben noch länger frei

Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler müssen heute schon den Weg in Richtung Schule antreten: Die neuen Erstklässler haben noch länger frei. Sie werden erst noch eingeschult. Für etwa 25.700 Kinder und damit knapp 1.200 mehr als noch vor einem Jahr, beginnt dann ein neuer Lebensabschnitt. Auch für die Fünftklässler an den weiterführenden Schulen startet das neue Schuljahr erst in einigen Tagen.

Bildungsministerin: Weniger Lehrerstellen unbesetzt als noch 2023

Zum Beginn des neuen Schuljahrs sind nach Angaben von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) auch fast alle Lehrerstellen besetzt. Lediglich 99 Plätze sind noch frei. Das macht einen Anteil von einem halben Prozent aller rund 22.200 Lehrerstellen im Land. Beim Start im vergangenen Jahr waren noch 0,7 Prozent unbesetzt. Die bessere Situation erklärte die Ministerin unter anderem damit, dass es seit 2017 mehr Studienplätze gibt.

