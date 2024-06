Kieler Woche: Diese Marineschiffe sind zu Gast Stand: 21.06.2024 20:16 Uhr Mehr als 4.000 internationale Marinesoldaten sollen zur Kieler Woche in die Stadt und zum Marinestützpunkt Kiel-Wik kommen und ihre Schiffe präsentieren. Am Freitag sind viele von ihnen eingelaufen.

Mehr als 40 Marineschiffe und -boote werden auf der Kieler Woche versammelt sein. Viele davon haben in den vergangenen Wochen am Ostsee-Manöver "BALTOPS 2024" teilgenommen. Neben dem US-Kommandoschiff "Mount Whitney" werden etwa Zerstörer und amphibische Einheiten in Kiel erwartet. Das größte Schiff im Hafen wird das 208 Meter lange Landungsschiff "USS New York" sein.

"Open Ship" am Sonnabend und Sonntag

Weitere Marineschiffe kommen unter anderem aus Polen, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Auch die neuen NATO-Partner Schweden und Finnland sind mit mehreren Einheiten vertreten.

Besucher der Kieler Woche haben am Sonnabend (22. Juni) und Sonntag (23. Juni) beim "Open Ship" die Möglichkeit, einen Teil der Schiffe im Marinestützpunkt Kiel-Wik zu besichtigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 19:30 Uhr