Stand: 07.06.2024 11:53 Uhr BALTOPS: Maritimes NATO-Großmanöver startet in der Ostsee

Mehr als 9.000 Soldatinnen und Soldaten nehmen ab Freitag an dem maritimen Großmanöver Baltic Operations in der Ostsee teil. Dieses Jahr seien außerdem über 50 Schiffe und Boote involviert, so ein Sprecher der Marine. An dem Manöver sind neben Deutschland unter anderem auch Frankreich, Großbritannien und die USA beteiligt. Baltic Operations, kurz BALTOPS, ist das wichtigste, jährlich stattfindende Marinemanöver der NATO in der Ostsee. Es dauert bis zum 20. Juni.

