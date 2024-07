Stand: 26.07.2024 15:26 Uhr Kiel und Blumenthal: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

In Kiel und Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es laut Polizei in den vergangenen zwei Wochen mehrfach zu Taten von falschen Handwerkern gekommen, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Bislang sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro bekannt. Bis zu drei Täter hätten sich unter dem Vorwand eines Wasserschadens in der Nähe Zugang zu Wohnungen älterer Menschen verschafft. Nachdem die falschen Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkten die Geschädigten laut Polizei, dass Bargeld und Schmuck fehlten.

Nach Angaben der Polizei soll es sich bei den Tätern um Männer im Alter von etwa 30 Jahren handeln, die fließend hochdeutsch sprachen und gepflegte Kleidung getragen haben sollen. In einem Fall soll eine schlanke, etwa 20-jährige Frau, die Arbeitskleidung getragen habe, dabei gewesen sein. Es sei nicht auszuschließen, dass in der Zwischenzeit weitere Personen unbemerkt Zugang erhielten. Die Polizei ermittelt und rät zur Vorsicht.

