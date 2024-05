Kiel hat wieder eine Synagoge: "Raus aus der Unsichtbarkeit" Stand: 26.05.2024 18:44 Uhr 86 Jahre nach Zerstörung des alten Gotteshauses hat die Jüdische Gemeinde in Kiel wieder ein Wahrzeichen. Mit einem Festakt wurde das neue Gotteshaus eingeweiht. Die Zeremonie fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt.

von Friederike Hoppe

Ein "Leuchtturm des Friedens", ein "Zeichen des Lichts in dunkler Zeit", ein "Segen des Ewigen": Die Einweihung der neuen Synagoge stand am Sonntagnachmittag ganz im Zeichen der Hoffnung. 100 geladene Gäste feierten die Einweihung des Hauses, darunter Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags Kristina Herbst, die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt. Prien war die große Bedeutung der Veranstaltung besonders anzumerken, sie wippte zu den Chören und positionierte sich ganz vorne an der heiligen Schriftrolle.

Deren Befestigung an der Wand stand im Mittelpunkt der Zeremonie, während der unter lautem Gesang auch die Thorarollen gebracht wurden. Damit gilt die Synagoge ab sofort als heilig. Fröhliche Momente wechselten sich bei den Feierlichkeiten ab mit ernsten und traurigen. Während der Loblieder sah man viele lachende Gesichter, später folgten Klagelieder für die Befreiung der jüdischen Geiseln im Gazastreifen. Die Gesänge waren in weiten Teilen der Waitzstraße zu hören.

"Wir lassen uns nicht von der Landkarte entfernen"

"Wir haben diese Feier in einem schwierigen Moment", sagte Walter Joshua Pannbacker, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Kiel. "Wer Jüdinnen und Juden angreift, greift uns an", mahnte Prien in ihrer Rede. "Setzen wir dem Hass unsere Fröhlichkeit entgegen", sagte sie. Großen Beifall im Saal gab es auch nach den Worten von Irith Michelsohn, Vorsitzende der Union progessiver Juden: "Wir lassen uns nicht von der Landkarte entfernen, wir sind hier und bleiben hier."

Herbst: Vorurteile abbauen und Neugier wecken

Landtagspräsidentin Kristina Herbst mahnte zum Zusammenhalt. Jüdisches Leben gehöre zu Schleswig-Holstein und zu Deutschland. Dies immer wieder zu betonen, sei "angesichts einer dramatisch wachsenden antisemitischen Haltung wichtiger denn je", so die Landtagspräsidentin in ihrer Rede. "Das verlangt nach weit mehr als nur Worten." Es dürfe kein Schweigen geben. Jede und jeder sei in der Verantwortung, sich klar gegen Hass und Ausgrenzung zu positionieren, appellierte Herbst. Ein Schlüssel dafür sei es, die Neugier auf jüdisches Leben zu wecken. Herbst lobte das Engagement der jüdischen Gemeinde, doch es sei immer noch viel zu tun.

Zeremonie mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen

Das war auch vor den Türen der Synagoge zu sehen. Ihre Einweihung erfolgte unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Seit Jahren häufen sich die antisemitischen Vorfälle im Land. Am Sonntag schützten sechs Polizisten das Haus und die Gäste. Ob mit der Einweihung der Synagoge eine veränderte Sicherheitslage erwartet wird, dazu gab die Polizei auf Anfrage des NDR keine Auskunft. Für Joshua Pannbacker gibt es ohnehin keinen Grund sich zu verstecken. Die Einweihung der neuen Synagoge ist für ihn ein Hoffnungsanker.

"Wir wollen uns nicht verstecken, dann haben die anderen gewonnen." Walter Joshua Pannbacker, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Kiel

Synagoge durch Nationalsozialisten zerstört

Die neue Synagoge liegt anderthalb Kilometer entfernt von dem alten jüdischen Gotteshaus, das auf Geheiß der Nationalsozialisten 1938 zerstört wurde. Ein Mahnmal erinnert bis heute daran.

Mit der Einweihung der neuen Synagoge endet für das jüdische Gemeindeleben die lange Suche nach einer eigenen Heimstätte. Bis zu ihrer Zerstörung am 9. November 1938 betete die jüdische Gemeinde in der Synagoge in der Goethestraße.

Die lange Suche der jüdischen Gemeinde nach einer Heimstätte Über zehn Jahre lang suchte der Vorstand nach einem neuen Standort. Bei einem "runden Tisch" berieten sich Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), Bildungsministerin Karin Prien (CDU), Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und der evangelische Bischof Gothart Magaard mit der Jüdischen Gemeinde. Gefunden wurde das Haus in der Waitzstraße 43.

Das Gebäude mit den hohen Bogen- und Rundfestern steht in Nachbarschaft zur Stadtkirche St. Ansgar und unter Denkmalschutz. 1891 errichtete die Burschenschaft Teutonia das Haus und musste es während des ersten Weltkrieges wieder verkaufen. Die letzten 100 Jahre nutzte eine Freikirche das Gebäude, die Inschrift an der Fassade „Jesus Christus gibt ewiges Leben“ erinnerte einige Zeit noch daran. Inzwischen wurde sie entfernt.

Landesregierung und Stadt unterstützen

Seit 2019 saniert die jüdische Gemeinde das Haus. Das Land, die Stadt Kiel und die evangelische Kirche beteiligen sich an den Kosten. 2019 hatte die Landesregierung einen Zuschuss von 500.000 Euro an die jüdischen Landesverbände für Bau- und Sanierungsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden zugesagt. Zusätzlich gewähren die Landesregierung sowie die Stadt Kiel jeweils einen Mietzuschuss von 50.000 Euro. Künftig sollen unter dem Dach der neuen Synagoge unterschiedliche Aktivitäten stattfinden, darunter Seniorentreffs, Religionsunterricht und Konzerte.

