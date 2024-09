"Kiel entwaffnen": 700 Menschen demonstrieren gegen Rüstungsindustrie Stand: 07.09.2024 12:25 Uhr Rund 700 Demonstrierende sind nach Polizeiangaben mit dem Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" am Sonnabend durch die Landeshauptstadt gezogen. Noch bis morgen geht das Protestcamp. Die Polizei ist vorbereitet, die betroffenen Unternehmen sind vorsichtig.

von Joscha Krone

Am Sonnabendmittag sind rund 700 Menschen zur Abschlusskundgebung des Protestcamps gegen Krieg und Militarisierung durch Kiel gezogen. Initiiert wurde das Camp und die Demonstration vom Bündnis "Rheinmetall entwaffnen". Seit Dienstag campieren Aktivistinnen und Aktivisten im Werftpark in Kiel-Ellerbek und machen mit Aktionen, Workshops und Demonstrationen auf ihr Anliegen aufmerksam.

Bei einer Demonstration in der Nacht zum Freitag war es zu einem Zusammenstoß mit der Polizei gekommen, bei der es nach Angaben von Polizei und Bündnis auf beiden Seiten Verletzte gab.

Weitere Informationen Kiel: Verletzte bei Demonstration gegen Rüstungsindustrie Im Rahmen einer nächtlichen Aktion Hunderter Rüstungsgegner ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. mehr

Protestcamp als Ort der Vernetzung gegen Aufrüstung

Die Aktionen im Camp seien für alle offen, sagen Jonah Fischer und Fioana Brinkmann vom Orga-Team. Die beiden Sprecher des Bündnissen bezeichnen das Camp als ein Ort der "gemeinsamen solidarischen Vernetzung für alle". Sie wollen mit kreativen Aktionen ein Zeichen gegen die in der Landeshauptstadt vertretenen Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, German Naval Yards und ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) setzen und - so wörtlich - "ihre Produktion von Kriegsgerät blockieren".

Die Polizei ist darauf eingestellt, Veranstaltungen zu stoppen, die nicht durch die Versammlungsfreiheit gedeckt sind, heißt es von einem Sprecher. Ziel sei es, eine friedliche Veranstaltung zu gewährleisten.

Das plant "Rheinmetall entwaffnen": Demonstrationen, Spontan-Aktionen und Workshops

Sechs Tage dauert das Camp, insgesamt erwartet das Bündnis nach eigenen Angaben rund 800 Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland. Der Demonstrationszug am Sonnabend gilt als Abschlussaktion. Die Route beginnt am Bootshafen führt unter anderem über die Andreas-Gayk-Straße, Gablenzstraße und Elisabethstraße zu einer Zwischenkundgebung auf dem Vinetaplatz. Darauf folgt bei der Werft eine zweite Kundgebung. Die Demonstration endet schließlich an der Kaiserstraße.

Polizei und Ordnungsamt beobachten das Protestcamp

Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge auf die Aktionen vorbereitet und hat potentiell gefährdete Objekte und Anlagen der Unternehmen besonders im Blick. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in der Vergangenheit bereits gewaltsame Blockade und Stürmungsversuche begangen haben.

Bei möglichen Ausschreitungen sei man daher in der Lage einzugreifen, heißt es von der Polizei. Auch mit den Verantwortlichen der Kieler Rüstungsunternehmen wie TKMS oder Rheinmetall steht die Polizei in stetigem Austausch. Das Ordnungsamt überwacht Lautstärke und Brandschutz auf dem Werftpark-Gelände.

Unternehmen bitten um Fairness und schützen ihre Mitarbeitenden

Seitens TKMS wolle man die Entwicklungen des Protestcamps mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Man nehme potentielle Risiken für Beschäftigte und den Kieler Standort sehr ernst, so ein Sprecher der Werft.

Rheinmetall bittet in Anbetracht des Protestcamps "um Fairness". Das Unternehmen betont, dass man die Kritik an ihrer Arbeit gelten lässt. Man wehre sich jedoch "entschieden gegen unsachliche Stimmungsmache". Rheinmetall sagt, es sei eine gemeinsame Verpflichtung, den Streitkräften der Bundeswehr die bestmögliche Ausrüstung zu geben, um Frieden und Freiheit sichern zu können. Zur Sicherheitslage des Standortes äußerte sich das Unternehmen nicht.

Bundeswehr und Marine: erhöhte Wachsamkeit am Stützpunkt

Die Bundeswehr und das Marinestützpunkt-Kommando Kiel schätzt die Sicherheitslage ruhig ein und rechnet derzeit nicht mit Aktionen. Dennoch werde man wachsam sein und die Gesamtsituation beobachten, so die Bundeswehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Bundeswehr