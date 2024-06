Stand: 27.06.2024 15:59 Uhr Kiel-Wellsee: 100.000 Euro aus Senioren-Wohnung gestohlen

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen eines Diebstahls in Kiel-Wellsee. Laut Polizei soll eine ehemalige Pflegedienst-Mitarbeiterin einen dementen Mann abgezockt haben. Die mutmaßliche Verdächtige soll dabei Bargeld in Höhe von mindestens 100.000 Euro aus der Wohnung eines 94-Jährigen im Hansaring gestohlen haben. Dieser hat am Dienstag festgestellt, dass das Geld in seinem Versteck fehlte.

Nach der Befragung des demenziell erkrankten Mannes verdächtigt die Polizei eine 28-Jährige, die zuvor bei einem Pflegedienst angestellt war. Bei einer Kontrollaktion wurden mehrere tausend Euro bei der Frau gefunden. Sie konnte nicht schlüssig erklären, wo das Geld herkommt. Die Frau spricht akzentfreies deutsch, hat ein auffallend blasses Gesicht, eine schlanke Statur und langes, schwarzes Haar.

27.06.2024