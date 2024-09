Stand: 19.09.2024 10:53 Uhr Kiel: Verkehrsbehinderungen nach Brand in Linienbus

Auf der A215 in Kiel ist am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr ein Linienbus in Brand geraten. Das Fahrzeug war laut Leitstelle Mitte in Richtung Neumünsterunterwegs, als der Motor in Brand geriet. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben den Bus unverletzt verlassen, außer ihm war niemand im Fahrzeug. Die rechte Spur war wegen des Brandes zwischen der Anschlussstelle Kiel Mitte und dem Kreuz Kiel-West gesperrt.

