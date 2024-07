Stand: 15.07.2024 16:18 Uhr Kiel: Schon mehr als 40 Fahrzeugaufbrüche im Juli

Die Polizei in Kiel ermittelt nach etwa 40 Fahrzeugaufbrüchen allein in diesem Monat. Unbekannte hätten dabei zahlreiche Wertgegenstände erbeutet. Laut einer Polizei-Sprecherin gab es keinen örtlichen Schwerpunkt. Die Täter hätten meistens die Scheiben eingeschlagen oder gewaltsam die Türen geöffnet und dann Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet.

Die Ermittler hätten noch keine Täterhinweise und prüften noch, ob die Taten im Zusammenhang miteinander stehen. "Wir raten, keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu lassen und das Fahrzeug immer zu verschließen, in gesicherten Garagen ebenso wie in öffentlichen Parkhäusern", sagt Lage.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 16:30 Uhr