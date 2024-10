Stand: 02.10.2024 10:01 Uhr Kiel: Pflegeeltern dringend gesucht

Die Stadt Kiel sucht dringend Pflegeeltern für Kinder in akuten Notlagen. Laut Kieler Pflegekinderdienst sind in diesem Jahr bereits über 280 Kinder und Jugendliche aufgenommen und in Familien oder in einem Heim untergebracht worden. Ein Notruf für die Bereitschaftseltern könne auch nachts kommen, sagte eine Sprecherin vom Pflegekinderdienst. Voraussetzungen für Helfende seien vor allem Offenheit, Einfühlungsvermögen und Freude im Umgang mit Kindern. Interessierte können sich beim Pflegekinderdienst der Stadt Kiel melden.

