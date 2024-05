Stand: 03.05.2024 09:52 Uhr Kiel: Neuer DRK-Laden für Umstands- und Kindermode

Der DRK-Kreisverband Kiel eröffnet jetzt seinen ersten Laden für gebrauchte Umstands- und Kindermode in der Kieler Innenstadt. "Rund & Lütt" befindet sich in der Küterstraße auf 200 Quadratmetern Fläche. Die Erlöse gehen an gemeinnützige Projekt, unter anderem das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut. Das Geschäft soll aber auch Eltern die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sagt Leiterin Valeska Wehleit: "Wir wollen auch ein Stück weit einen Begegnungsort schaffen. Über kurz oder lang wolle man auch kleine Angebote wie Workshop-Seminare schaffen, so die Leiterin weiter.

