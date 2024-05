Kiel: Nächtliche Sperrung an der B76 bis Sonntag Stand: 29.05.2024 09:22 Uhr Die Sanierung des Theodor-Heuss-Rings in Kiel trifft schon seit Monaten Zehntausende Autofahrer. Ab morgen Abend wird zudem bis Sonntag die Ausfahrt zum Waldwiesenkreuz in der Nacht gesperrt. Denn auch die Deutsche Bahn hat Arbeiten in dem Bereich zu erledigen.

Nachdem im vergangenen Jahr die Fahrtrichtung Eckernförde instand gesetzt wurde, ist zurzeit dieSanierung des Theodor-Heuss-Rings in Richtung Plön (Kreis Plön) in vollem Gange. Seit Monaten wird der Verkehr unter dem Waldwiesenkreuz einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Nun muss neben dem städtischen Tiefbauamt auch die Deutsche Bahn in dem Bereich arbeiten - denn unter der B76 verlaufen Gleise.

Damit der Verkehr auf der Straße nicht zusätzlich gestört wird, erfolgen die Bauarbeiten in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr, von Donnerstag bis Sonntag (2.6.). Der tagsüber gesperrte linke Fahrstreifen wird dann in der Nacht freigegeben, damit die rechte Fahrspur für die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke gesperrt werden kann. Morgens wird die Sperrung dann wieder umgekehrt.

Ausfahrt Waldwiesenkreuz gesperrt

Während der nächtlichen Arbeiten sind beide Spuren der Ausfahrt vom Theodor-Heuss-Ring zum Waldwiesenkreuz gesperrt. Über Nacht führt die Umleitung über die Ausfahrt Winterbeker Weg, Wulfsbrook und Hamburger Chaussee zum Waldwiesenkreisel.

