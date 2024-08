Stand: 30.08.2024 14:06 Uhr Kiel: Motoryacht gesunken

Im Sporthafen Dietrichsdorf in Kiel ist am Freitagmorgen eine etwa zehn Meter lange Motoryacht gesunken. Gegen 9.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da nach Angaben der Einsatzkräfte unklar war, ob sich noch eine oder mehrere Personen an Bord befanden, suchten Taucher die Yacht ab, fanden aber niemanden. Parallel errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Um die Bergung muss sich jetzt der Eigner des Bootes kümmern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel