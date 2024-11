Stand: 25.11.2024 17:11 Uhr Kiel: Missbrauchs-Urteil gegen Rentner teilweise aufgehoben

Ein Rentner aus dem Kreis Segeberg muss sich erneut wegen vielfachen sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Kiel verantworten. Auf Revision der Staatsanwaltschaft hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts am Montag wegen Rechtsfehlern in Teilen aufgehoben. Der 72-jährige Mann war Ende November 2023 wegen mehr als 260 Taten an sieben Kindern, teilweise in Tateinheit mit der Herstellung von Kinderpornografie, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel