Kiel-Mettenhof: Keine Fernwärme am Mittwoch und Donnerstag

In rund 700 Gebäuden in Kiel-Mettenhof stehen am Mittwoch und Donnerstag bis 18 Uhr weder Raumwärme noch Warmwasser durch Fernwärme zur Verfügung. Die Stadtwerke Kiel schließen an beiden Tagen eine erneuerte Hauptleitung an das Fernwärmenetz an. Die Trinwasserversorgung bleibe während der kompletten Arbeiten aber bestehen.

