Stand: 18.04.2024 16:13 Uhr Kiel: Männer schubsen Fahrradfahrer und stehlen Rad

Die Polizei in Kiel sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls im Stadtteil Gaarden. Laut Polizei sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Karlstraße zwei Tatverdächtige einen Mann von seinem Fahrrad geschubst haben und das Rad mitgenommen haben. Anschließend sollen die beiden Männer in Richtung Gustav-Schatz-Hof geflohen sein. Kurze Zeit später konnten die Tatverdächtigen von der Polizei festgenommen werden. Das gestohlene Fahrrad konnte die Polizei nicht finden. Die Kriminalpolizei in Kiel sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auch zum Verbleib des Fahrrades geben können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 16:30 Uhr