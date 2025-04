Nach großer Evakuierung: Bombe in Kiel entschärft Stand: 23.04.2025 15:26 Uhr Mit einer Verzögerung von etwa zwei Stunden konnte der Kampfmittelräumdienst am Kieler Ostufer starten. Gegen 15 Uhr wurde die 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe schließlich erfolgreich entschärft.

Am Mittwochnachmittag ist im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dafür mussten im Vorwege mehr als 11.500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen - es war die größte Evakuierung der letzten zehn Jahre in der Landeshauptstadt. Ganz ohne Komplikationen verlief die Aktion jedoch nicht: Laut Polizei verzögerte sich die Evakuierung um etwa zwei Stunden. Um 14 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst dann mit der Entschärfung der Bombe beginnen.

Größte Evakuierung in der Geschichte Kiels

Die Evakuierung zweier Pflegeheime verlief nach Polizeiangaben hingegen problemlos. Unter anderem mussten 50 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung "Schwentineblick" in der Schönkirchener Straße ihre Zimmer verlassen. Sie wurden von Krankentransporten abgeholt.

Aufgrund der Lage der Bombe wurde ein Sperrgebiet im Umkreis von etwa 1.000 Metern eingerichtet. Fast der gesamte Stadtteil Kiel-Dietrichsdorf war von der Evakuierung betroffen. Laut Stadt waren es so viele Menschen wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Davor wurde den Angaben zufolge keine Statistik geführt. Somit war es womöglich die größte Evakuierung für eine Bombenentschärfung in der Geschichte der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.

Weltkriegsbombe in einem "guten Zustand"

Bei Sondierungsarbeiten im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf waren Mitarbeitende einer Kampfmittelräumfirma in der Nähe der Johannisburger Straße auf die 250 Kilogramm schwere britische Bombe gestoßen.

Notunterkunft in der Ellerbeker Schule

In der Ellerbeker Schule (Klausdorfer Weg 62-64) war eine Notunterkunft für diejenigen eingerichtet, deren Wohnungen, Büros oder Häuser im Sperrbezirk lagen und die nicht anderweitig unterkommen konnten. Etwa 160 Anwohnende nutzten diese Möglichkeit nach NDR Informationen. Weitere Informationen zur Entschärfung gibt es auf der Homepage der Stadt Kiel.

Evakuierung: Dieses Gebiet war betroffen

B502 und Heikendorfer Weg weiter befahrbar

Für die Entschärfung hatte die Polizei nach eigenen Angaben diverse Straßen gesperrt. Autofahrende konnten die B502 sowie den Heikendorfer Weg bis zum Ostuferhafen trotzdem in beide Richtungen befahren.

2022: TKMS-Halle bei Sprengung beschädigt

So glatt wie am Mittwoch lief es bei Bombenentschärfungen in Kiel nicht immer: Vor etwa drei Jahren gab es Komplikationen bei einer Bombenentschärfung auf dem Gelände der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Zwar verlief die Sprengung der Weltkriegsbombe damals wie geplant, allerdings wurde die Halle, unter deren Boden der Blindgänger entdeckt worden war, stark beschädigt. Kurz nach der Explosion war eine große Rauchwolke über dem TKMS-Werftgelände zu sehen.

