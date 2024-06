Stand: 08.06.2024 12:57 Uhr Kiel: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

In Kiel hat sich am Samstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann um kurz vor fünf Uhr in der Gneisenaustraße gegen ein parkendes Auto gefahren. Er stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er ins UKSH gebracht werden musste. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert.

