Kiel: Betrunkener Autofahrer rammt mehrere Fahrzeuge

In Kiel hat laut Polizei ein betrunkener Autofahrer um kurz nach drei Uhr am Freitagmorgen am Knooper Weg, Ecke Gutenbergstraße, mehrere parkende Wagen gerammt. Nach Angaben der Polizei habe sich vor Ort eine Trümmerspur durch die Straße gezogen. Auch an dem Auto des Unfallfahrers habe sich ein Reifen gelöst, er sei dann einige Meter auf drei Rädern weitergefahren. Insgesamt wurden laut Einsatzkräften elf Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt. Wie viel Promille der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gehabt hat, sei noch nicht bekannt.

