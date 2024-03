Stand: 07.03.2024 16:29 Uhr Kiel: Bauausschuss entscheidet über Gutachten für neuen Fahrradmarkt

Am Donnerstag sollte der Bauausschuss in Kiel entscheiden, ob ein Gutachten für einen neuen großen Fahrradladen am Westring in Auftrag gegeben wird. Darin soll geprüft werden, ob es einen Bedarf für einen neuen XXL-Fahrradmarkt gibt. Die Krieger-Gruppe will das Sconto-Möbelhaus zu einem riesigen Fahrradmarkt machen. Kleinere Fahrradläden fürchten deshalb um ihre Existenz. CDU und AfD sind für das Gutachten, um eine unabhängige Entscheidungsgrundlage zu haben. SSW, die Grünen und Die Linke sowie Die Partei sind dagegen. Die Kieler SPD hat sich auf Anfrage nicht dazu geäußert. Das letzte Wort über die Umnutzung hat die Kieler Ratsversammlung.

