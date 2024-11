Stand: 13.11.2024 10:08 Uhr Kiel: Auto prallt mit Rettungswagen zusammen

In der KielerInnenstadt ist am Dienstagabend ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen - eigentlich war der Wagen im Einsatz in Richtung Krankenhaus unterwegs. Durch den Aufprall ist das Auto über einen Gehweg geschleudert und vor einer Hauswand stehen geblieben. Laut Feuerwehr blieb der Patient im Rettungswagen unverletzt. Er wurde mit einem anderen Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt - auch sie kamen ins Krankenhaus. Zu dem Zusammenstoß kam es den Angaben zufolge an einer Kreuzung der Kieler Innenstadt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel