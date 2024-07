Stand: 08.07.2024 07:13 Uhr Kiel: Aktivisten blockieren Kreuzfahrtschiff

In Kiel haben Kreuzfahrt-Gegner ein Schiff am Auslaufen gehindert. Laut Polizei blockierten am frühen Sonntagabend neun Menschen mit Kajaks die Aidabella auf der Kieler Förde. Die Wasserschutzpolizei kesselte die Menschen daraufhin ein und drängte sie auf den Kajaks zu einem Steg. Mit rund zwei Stunden Verspätung konnte die Aida ablegen. Mit der Aktion wollten die Menschen nach eigenen Angaben gegen die Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf das Klima und gegen die Arbeitsbedingungen an Bord protestieren

