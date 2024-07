Stand: 08.07.2024 16:19 Uhr Kiel: 18-jähriger Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Sonnabend ist in Kiel ein 18-jähriger Motorradfahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizisten wollten ihn eigenen Angaben zufolge in der Feldstraße kontrollieren. Der 18-jährige soll aber nicht angehalten haben. Stattdessen flüchtete er in die Holtenauer Straße. Dort war er laut Polizei mit 80 bis 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Kurz darauf konnten ihn die Polizisten aber stoppen und nahmen ihm den Führerschein ab. Den 18-Jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen eines illegalen Fahrzeugrennens.

