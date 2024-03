Stand: 19.03.2024 16:11 Uhr Kellinghusen schreibt Hochwasserschutz europaweit aus

Die Stadt Kellinghusen (Kreis Steinburg) hat die Planung von Hochwasserschutz-Maßnahmen europaweit ausgeschrieben. Die Arbeiten sollen im Herbst dieses Jahres beginnen und Ende 2031 abgeschlossen werden. Planungsbüros sollen ihre Angebote bis zum 10. April bei der Stadt Kellinghusen abgeben. Bürgermeister Axel Pietsch (Bürger für Kellinghusen - BFK) sagte, sobald feststehe, welches Büro die Ausschreibung gewonnen hat, wolle er das in der Ratsversammlung bekannt geben. Geplant sind Maßnahmen für den Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet Kellinghusen zwischen der neuen B206 im Süden und der Stadtgrenze im Norden.

Häufige Überschwemmungen an der Stör müssen berücksichtigt werden

Hintergrund für die Planung und den Bau von Hochwasserschutz-Anlagen sind die regelmäßigen Überschwemmungen der Stör in Kellinghusen, oft nach starken Regenfällen im Herbst und Winter. Folgen waren bislang zahlreiche Schäden an der Infrastruktur und an Wohnhäusern. Im Winter 2014/15 war ein maximaler Wasserstand von 3,32 Metern am Parkplatz in Kellinghusen gemessen worden. Das ist laut Stadtverwaltung der höchste gemessene Pegelstand der Stör. Bei Hochwasser komme es regelmäßig zu einem Zustrom von Flusswasser im Stadtgebiet, das habe auch Folgen für die Entwässerung des Niederschlagswassers in der Stadt, so die Stadtverwaltung. Diese Problematik müsse bei der Planung des Hochwasserschutzes berücksichtigt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 16:30 Uhr