Stand: 29.11.2024 14:45 Uhr Kellinghusen: Mann greift Frau an und verletzt sie schwer

Am Freitagvormittag hat laut Polizei ein 36-jähriger Mann eine 63-jährige Frau in Kellinghusen (Kreis Steinburg) angegriffen und dabei schwer verletzt. Sie kam nach einer Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Beamten konnten wenig später den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatortes festnehmen. Er kommt laut Polizei aus Kellinghusen. Das Motiv der Tat und der genaue Ablauf seien aktuell noch unbekannt, sagt eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg