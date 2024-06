Stand: 26.06.2024 16:22 Uhr Kaserne für Geflüchtete in Boostedt bleibt erhalten

Die Landesunterkunft für Geflüchtete auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne in Boostedt (Kreis Segeberg) bleibt auch über 2024 hinaus erhalten. Eine entsprechende Vereinbarung haben der Boostedter Bürgermeister Hartmut König (CDU) und die Ministerinnen aus dem Finanz-, Integrations-, Justiz- und Innenministerium unterzeichnet. Mittelfristig sollen die Plätze für Geflüchtete von 2.500 auf 1.250 halbiert werden. Einen Teil der Fläche will das Land kaufen und dort in den kommenden Jahren eine neue Justivollzugsschule bauen.

