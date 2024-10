Stand: 16.10.2024 15:25 Uhr Kaltenkirchen: Trinkwasser in Wohncontainern verunreinigt

In einer Wohncontainerunterkunft für Geflüchtete in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist das Wasser mit multiresistenten Keimen verunreinigt. Das hat laut Stadt eine Routineüberprüfung gezeigt. Betroffen sind zwei von insgesamt 30 neuen Containern in der Anlage. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner wurden laut Stadt umfassend in ihrer Landessprache und auf Englisch informiert.

Stadt sucht weiterhin die Ursache

Sie sollen vorerst nur abgekochtes Wasser nutzen. Noch ist unklar, wie die Keime ins Wasser gelangen konnten. Eine Kontamination der Trinkwasserbrunnen wurde ausgeschlossen. Laut Stadt Kaltenkirchen sollen jetzt weitere Proben genommen werden. Insgesamt leben nach Angaben der Stadt 92 Personen in der Unterkunft.

