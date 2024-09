Stand: 30.09.2024 09:46 Uhr Kaltenkirchen: Brand eines Mehrfamilienhauses

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langwisch gebrannt. Die Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen gegen 22.30 Uhr alarmiert. Bei dem Brand sei vor allem das Dach des Hauses beschädigt worden. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

