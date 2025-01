Stand: 16.01.2025 14:15 Uhr KI unterstützt im UKSH unter anderem bei der Diagnostik

Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck und Kiel werden künftig von Künstlicher Intelligenz unterstützt. Nach Unternehmensangaben führt das UKSH als erstes Krankenhaus in Deutschland eine Software ein, die bei klinischen Entscheidungen helfen kann.

Das Programm soll den Medizinerinnen und Medizinern Hinweise auf noch nicht diagnostizierte Erkrankungen und mögliche medizinische Komplikationen geben. Die Software werde zunächst unter anderem in den Notaufnahmen und den Intensivstationen in Lübeck und Kiel eingesetzt.

