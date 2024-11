Stand: 11.11.2024 09:54 Uhr Schule übt Politik: Jugendkreistag trifft sich in Bad Segeberg

In der Jugend-Akademie in Bad Segeberg kommen am Montag (11.11.) etwa 70 Jugendliche von 13 Schulen aus dem Kreis Segebergzusammen. Sie übernehmen drei Tage lang die Arbeit eines Kreistags, formulieren Ideen, schreiben Anträge und beraten darüber. Am Dienstagabend findet dann eine Fragestunde mit Landrat Jan-Peter Schröder (parteilos) statt. Mit den Beschlüssen dieses Jugendkreistags sollen sich laut einer Mitteilung des Kreises im Anschluss die Kreisgremien befassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg