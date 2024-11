Stand: 20.11.2024 09:44 Uhr "Jüdisches Museum" on Tour in Süderbrarup

Das Jüdische Museum Berlin ist Mittwoch (20.11.) mit seiner mobilen Ausstellung in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) zu Gast. An der Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor lernen Kinder und Jugendliche mehr über die jüdische Geschichte und Kultur. Es werden auch Workshops angeboten. Es geht dabei zum Beispiel um Themen, wie Worte und Sprachen, Rituale, Feste und "Wer bin ich?".

Bis heute hat das mobile Museum alle 16 Bundesländer mehrfach bereist und bundesweit mehr als 3.100 Klassen an weiterführenden Schulen besucht. Fast 79.000 Schüler und Schülerinnen setzten sich dabei aktiv mit der Vielfalt jüdischer Kultur, Religion, Geschichte und Gegenwart auseinander. Die mobile Ausstellung ist noch bis Freitag in Schleswig-Holstein und Hamburg unterwegs.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg