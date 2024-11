Stand: 19.11.2024 09:52 Uhr Jogger in Timmendorfer Strand angefahren

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist Montagabend ein 19-jähriger Jogger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Den Unfall hatte laut Polizei ein älterer Mann verursacht - er missachtete demnach eine rote Ampel an der Kreuzung B76/Ecke Pamirstraße. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

