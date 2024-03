Stand: 22.03.2024 10:08 Uhr Jobmesse auf dem Raddampfer

Auf dem Raddampfer Princess im Kappelner Hafen gibt es am Freitag von 11 bis 14 Uhr ein "Job Speeddating". 16 Arbeitgeber aus den Bereichen Gastronomie und Hotellerie aus dem Raum Kappeln nehmen dort teil, sagt Urs Köhler vom Jobbcenter Schleswig-Flensburg. Unterlagen bräuchten Jobbsuchende nicht mitzubringen, in erster Linie gehe es um ein Kennenlernen, so Köhler weiter. Das Job Speeddating findet bereits zum vierten Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 10:08 Uhr