Itzehoer Bürgersteiggespräche für mehr Mitbestimmung

Wie soll Itzehoe (Kreis Steinburg) in Zukunft aussehen? Dazu können sich Bürger der Stadt bei sogenannten Bürgersteiggesprächen äußern. Die ersten Gespräche finden am Donnerstagmorgen auf dem Wochenmarkt statt, außerdem um 12 Uhr in der Kirchenstraße und um 15 Uhr im Wellenkamp. In der Vergangenheit hatte Itzehoe die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) beschlossen. Dabei geht es um verschiedene Aspekte wie Wohnen, die soziale und grüne Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Sport. Bei der Gestaltung soll die Bevölkerung helfen.

