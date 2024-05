Stand: 02.05.2024 09:40 Uhr InnoTruck des Bildungsministeriums in Meldorf

Zukunftstechnologien zum Anfassen - das soll der sogenannte InnoTruck vom Bundesministerium für Bildung und Forschung liefern. Der Doppeldecker steht am Donnerstag und Freitag am Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftsmuseum in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse können die interaktive Ausstellung besuchen. Dort geht es unter anderem um die Frage, wie die Arbeit in Zukunft aussehen wird, wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten.

