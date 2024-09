Stand: 13.09.2024 16:07 Uhr Initiative Fluglärm Hamburg ruft zum Tag für Nachtflugverbot auf

Am Freitag hat die Bürgerinitiative Fluglärm Hamburg zum Internationale Tag für das Nachtflugverbot an Flughäfen aufgerufen - laut einem Sprecher als eine von fast 100 Organisationen aus 13 Ländern. Die Initiative kritisiert: Am Hamburger Flughafen würden viel zu viele Starts und Landungen auch nach 23 Uhr passieren, nach Angaben der Initiative an 98 der vergangenen 100 Tage. Dabei sei das nur für unvermeidbare Verspätungen erlaubt. Für eine striktere Durchsetzung fordert das Initiativenbündnis deshalb ein mindestens achtstündiges Nachtflugverbot an allen Flughäfen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Flugverkehr