Imland Klinik in Eckernförde soll volles medizinisches Angebot behalten Stand: 05.05.2023 10:50 Uhr Entgegen voriger Vermutungen soll am Imland-Standort Eckernförde nun doch das volle medizinische Angebot erhalten bleiben. Bislang war nur ein ambulantes Angebot im Gespräch.

Nach der Übernahme der Imland Kliniken, plant die Schön Klinik Gruppe aus München am Standort Eckernförde den Erhalt eines vollen medizinischen Angebots. Das hat die Geschäftsführung jetzt mitgeteilt. Demnach soll es in Eckernförde weiterhin ein orthopädisch-unfallchirurgisches Angebot und auch ein internistisches Angebot geben. Auch eine vollständige Notfallversorgung soll am Standort erhalten bleiben. Bislang war nur ein ambulantes Angebot im Gespräch. Die aktuell geschlossene Geburtshilfe soll den Informationen nach allerdings nicht wieder öffnen.

Geschäftsführung: Standort Eckernförde hat wichtige Aufgabe

Geschäftsführer Mate Ivančić, erklärte, dass die geplanten und bislang noch vorhandenen medizinischen Fachbereiche im Eckernförder Klinikum eine wichtige Aufgabe in der Region leisteten - auch mit Blick auf den wachsenden Bundeswehrstandort und die stark nachgefragte Urlaubsregion. Den Planungen müsse der Gläubigerausschuss der Imland Kliniken nun noch zustimmen.

Ob das Land die neuen Pläne in seinem Krankenhausplan berücksichtigen wird, ist noch nicht bekannt. Die Schön Gruppe sagte, dass es hierzu jedoch bereits erste Gespräche mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) gegeben habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Kreis Rendsburg-Eckernförde