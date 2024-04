Stand: 19.04.2024 16:23 Uhr Illegale Müllhalden in Pinneberg: Bürgermeister entsetzt

In den letzten Wochen sind in Südholstein immer wieder illegale Müllhalden entdeckt und gemeldet worden. Pinnebergs Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) spricht bei den illegalen Müllablagerungen von unsozialen Verhaltensweisen, unter denen alle Bürgerinnen und Bürger leiden müssten. Der Müll könne gefährliche Bestandteile enthalten und die Entsorgung müsse von der Allgemeinheit gezahlt werden. Bisher seien in diesem Jahr schon mehr als 80 mutmaßliche illegale Müllhalden gemeldet worden. Die Stadt arbeitet eng mit der Kreisverwaltung zusammen, um die Tätersuche und Entsorgung zu beschleunigen. Im vergangenen Jahr wurde in Pinneberg laut Stadt knapp 250 Mal Müll illegal entsorgt.

