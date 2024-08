Stand: 14.08.2024 14:00 Uhr IT-Panne legt Ministeriumsseiten in SH lahm

Eine IT-Panne hat am Mittwoch für einen Ausfall der Internetseiten der schleswig-holsteinischen Landesregierung gesorgt. Die Seite schleswig-holstein.de war am späten Vormittag und Mittag nicht erreichbar. Betroffen waren auch die Seiten aller Ministerien und einiger Landesbehörden. Eine Sprecherin der Staatskanzlei sagte NDR Schleswig-Holstein, von einem Hackerangriff sei nichts bekannt. Betreut werden die Internetseiten des Landes vom Dienstleister Dataport in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

