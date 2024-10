#Hyggepost aus Dänemark: Darum sagen die Dänen ständig Danke Stand: 26.10.2024 12:00 Uhr Unsere Kolumnistin lebt in Dänemark. In ihrer Kolumne #Hyggepost schreibt sie über ihren Alltag; diese Mal darüber, warum Dänen so freundlich und höflich sind und was Dankbarkeit damit zu tun hat.

von Simone Mischke

Ich gebe es nur ungern zu, liebe deutsche Landsleute: Aber in Sachen Höflichkeit und Freundlichkeit sind uns unsere dänischen Nachbarn um Lichtjahre voraus. Ob in Geschäften oder privat – es fällt einfach auf. Mir umso mehr, wenn ich nach ein paar Tagen mal wieder nach Deutschland komme. Und dabei fällt mir auch auf, dass die Dänen ein Wort besonders gern verwenden.

Tak, Tak, Tak

Wenn es ein Wort gibt, das man im dänischen Alltag unzählige Male hört, ist es: Tak - Danke. Meistens aber tusind tak - tausend Dank. "Tak for sidst!", ruft mir mein Nachbar - ein Mann namens Ove - an einem Morgen über die Straße hinweg zu. Wörtlich übersetzt, "Danke für neulich". "Für was?", frage ich irritiert. "Na, für den schönen Abend letztens bei euch", sagt er. Das war in meinem ersten Jahr in Dänemark. Inzwischen weiß ich, dass die Dänen sich ständig und für alles bedanken: "Tak for turen", sagen sie nach einem Spaziergang oder Ausritt. "Tak for sidst", für alles, was man gemeinsam unternommen hat. "Tusind tak", für jede kleinste Art von Information oder Hilfe, die man bekommt.

Dänische Dankbarkeit - königlich vorgelebt?

Ich habe da so eine Vermutung, woher die dänische Dankbarkeit kommt. Gerade erst durfte ich das dänische Königspaar Frederik X. und Mary bei deren Besuch der dänischen Minderheit im Flensborg Hus hautnah erleben. Vor allem Mary machte es vor: Für jeden Strauß Blumen, jedes Winken und jede freundliche Geste, bedankte sie sich mit "Tusind Tak" und einem strahlenden Lächeln. Der Fairness halber: Auch der König war freundlich. Aber der bekam halt nicht so viele Blumen. Am Ende des Besuchs sprach Königin Mary sogar kurz mit Pressevertretern - was nicht üblich ist. Ein "dejligt dag" sei das gewesen, ein schöner Tag, und ihr habe sehr imponiert, mit wie viel Liebe sie begrüßt worden sei. Und auch ihrer Vorgängerin Königin Margrethe II, 52 Jahre lang royales Oberhaupt Dänemarks, flogen bei ihren öffentlichen Auftritten mit ihrer herzlichen, freundlichen Art stets die Herzen zu. Dankbarkeit, Freundlichkeit - offenbar Tugenden, die in Dänemark königlich vorgelebt werden.

Höflich, freundlich, hygge

Warum die Dänen zu den glücklichsten Menschen gehören - darüber gibt es 'zig Einträge im Netz. In dem Zusammenhang wird gern das Hygge-Gefühl zitiert. Warum aber die Dänen so höflich und freundlich sind - darüber findet man nicht viel. Aus meiner Sicht hängt das zusammen: Das Hygge-Gefühl ist hier in Dänemark eine Lebenseinstellung, die darauf basiert, die schönen Dinge des Lebens mit Freunden und Familie zu teilen. Hyggelig ist der gemeinsame Kaffee, ein Spaziergang, ein Schnack, beim shoppen freundlich und kompetent beraten zu werden. Hygge sind die Dinge, für die sich die Dänen gerne Zeit nehmen. Für alles, was glücklich macht im immer hektischeren Alltag und turbulenten, unsicheren Zeiten. Wenn das kein Grund ist, Dankbar zu sein. Tusind tak, liebe Dänen. Dafür, dass ihr vormacht, wie es gehen kann.