#Hyggepost aus Dänemark: Mode können die Dänen - oder? Stand: 08.12.2024 11:46 Uhr Unsere Kolumnistin lebt in Dänemark. In ihrer Kolumne #Hyggepost schreibt sie über ihren Alltag. Dieses Mal über ein Mode-Phänomen, das ihr alle Jahre wieder spätestens im Winter begegnet.

von Simone Mischke

"Design können die Dänen", sagt man gerne über die Landsleute meiner neuen Heimat. "Dänen" meint in diesem Fall alle Geschlechter (wir gendern hier nicht, aber das ist ein anderes Thema). Und Mode? Können die Dänen ebenfalls. Mich begeistert vor allem der Look der Frauen in den Städten wie Kopenhagen: klare, minimalistische Schnitte mit feinen, besonderen Details, langlebige Materialien. Funktionalität trifft lässigen Style: gerne auch mal kombiniert mit starken Farben. So weit, so stylish. Nun lebe ich allerdings nicht in Kopenhagen, sondern in Sønderjylland. Und dort begegnet mir alle Jahre wieder im Winter, manchmal auch schon im Herbst, ein denkwürdiges Outfit.

Ab auf die Piste!?

Kaum sind die Temperaturen unter 15 Grad gefallen, sind die Däninnen damit unterwegs: einem zumeist gesteppten Einteiler, der aussieht wie ein Skianzug. Und zwar nur die Frauen. Zumindest habe ich noch keinen Mann in diesem Skianzug-Einteiler gesehen. Ein bisschen erinnert mich dieses Kleidungsstück an den Matschanzug, in den meine Mutter mich früher im Winter steckte, bevor ich zum Spielen rausdurfte. "Wo wollen die denn hin mit ihren Skianzügen?", fragte ich meinen Mann damals, als ich zum ersten Mal Frauen in diesen Einteilern über die Bürgersteige und in den Fußgängerzonen Sønderjyllands flanieren sah. "Keine Ahnung! Berge gibt's hier ja nicht", war seine etwas ratlose Antwort. Irgendwie passte diese Klamotte so gar nicht zu meiner Vorstellung vom typischen Scandi-Look. Warum diese Einteiler? Und dann noch in Braun, Khaki oder Grün, als wollten die Damen los zur Jagd?

Nix für jeder Mann

Nach nunmehr vier Jahren Dänemark will ich es wissen und klopfe bei meinem Nachbarn an die Tür - genau, bei dem Mann namens Ove. Obwohl der dieses Mal auch nicht so richtig Licht ins Dunkel bringen kann, denn: "Ich trage so was nur beim Skifahren", sagt er und lacht. "Wenn du damit mal auf Toilette musst, das ist total unpraktisch", findet Ove. Zwar hat auch Oves Frau Jonna keinen Einteiler in ihrem Kleiderschrank, kann mich aber über das Phänomen aufklären. "Vor ein paar Jahren waren die hier total in Mode", erzählt sie. "Naja, und für die Outdoor-Leute ist das ja auch praktisch im Winter: Du ziehst einfach Ski-Unterwäsche drunter und hast es schön warm!" Warum sie denn dann so ein Teil nicht habe, will ich wissen. Jonna lacht. "Nee, wie Ove schon sagt - wenn man mal auf Toilette muss, ist das unpraktisch."

Pragmatisch, praktisch, dänisch

Es ist, wie in vielen anderen Bereichen, eben auch hier offenbar der dänische Pragmatismus, der die Frauen zum Einteiler greifen lässt. Oder eben auch nicht. Und immerhin umgeht man mit diesem Teil ja auch zeitraubende Überlegungen: Was ziehe ich heute an? Den oversized Blazer zur lässig-weiten Hose? Rock? Hosenanzug? Bluse oder Shirt? All diese lästigen Fragen müssen wir uns nicht stellen, wenn wir in den Einteiler schlüpfen. Und die so eingesparte Zeit können wir dann ja, schön warm eingepackt, bei einem Spaziergang mit unseren Liebsten verbringen.

