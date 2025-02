#Hyggepost aus Dänemark: Rot-Weiß Flagge zeigen Stand: 17.02.2025 11:30 Uhr Unsere Kolumnistin lebt in Dänemark und schreibt hier über ihren Alltag - etwa darüber, warum die Dänen begeistert zu vielen Gelegenheiten rot-weiß Flagge zeigen - oder auch den Wimpel.

von von Simone Mischke

Ich kann mich gut erinnern, als mein Mann und ich vor nunmehr fast fünf Jahren zur ersten Besichtigung unseres Hauses die Straße hochfuhren. "Warum haben die denn fast alle die dänische Fahne gehisst? Ist heute ein besonderer Tag?" Mein Mann zuckte mit den Schultern: "Vielleicht ein Geburtstag in der Königsfamilie", mutmaßte er. Eine Antwort auf die Frage bekam ich an diesem Tag nicht mehr. Und auch der Unterschied zwischen Wimpel und Flagge - und warum der wichtig ist - wurde mir erst später klar.

Das muss man bei den Flaggen beachten

In Dänemark wird die Nationalflagge, der Dannebrog, von vielen Privatpersonen gehisst. In unserer Straße etwa gibt es vor fast jedem Haus einen Fahnenmast. Warum der Unterschied zwischen Wimpel und Flagge so wichtig ist? In Dänemark gibt es strikte Regeln für das Hissen von Flaggen: Die Flaggen müssen nach Sonnenuntergang eingeholt werden und dürfen erst nach Sonnenaufgang wieder gehisst werden. Wer nachts Flagge zeigen will, muss sie beleuchten. Der Wimpel dagegen darf Tag und Nacht wehen. Die Königsfamilie hat eine eigene Flagge. Seit dem 1. Januar gibt es außerdem ein neues Flaggengesetz in Dänemark. Seitdem darf in Dänemark auch Schwarz-Rot-Gold gehisst werden. Flaggen anderer Nationalitäten - außer der nordischen, der EU oder der UN-Flagge - sind verboten beziehungsweise bedürfen einer Genehmigung.

Neues Flaggengesetz seit dem 1. Januar: Nordschleswig jetzt Schwarz-Rot-Gold?

Lange Zeit war es in Dänemark nicht erlaubt, die deutsche Flagge zu hissen - ein Problem vor allem für die Vertreter der Deutschen Minderheit, den Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN). Bei offiziellen Anlässen etwa mussten sie zuerst eine Genehmigung einholen. Seit dem 1. Januar ist das nun erlaubt. Befürchtungen, dass nun überall in Nordschleswig Schwarz-Rot-Gold geflaggt wird, haben sich aber nicht bestätigt. Das liegt sicher daran, dass wir in Deutschland, auch historisch bedingt, ein anderes Verhältnis zu unserer Nationalflagge haben als die Dänen. Oder dekoriert ihr zum Beispiel den Geburtstagstisch für eure Liebsten mit kleinen Deutschland-Fähnchen? Oder flaggt, wenn eure Kinder eingeschult werden?

Dannebrog als Zeichen des Respekts und der Freude

Nach nun einigen Jahren in Dänemark sind mir immer wieder mit kleinen Dannebrogs dekorierte Geburtstagstische aufgefallen, in Käsewürfel gesteckte rot-weiße Fähnchen oder eine Flagge auf einem kleinen, tragbaren Fahnenmast, die bei uns im Reitstall zum Beispiel demjenigen vor die Box gestellt wird, der Geburtstag hat. Ein schöner Brauch, wie ich finde. Warum die Nationalflagge so zelebriert wird, erklärt mir mein Nachbar, der Mann namens Ove. In seinem Flur steht auch eine Flagge. "Die haben wir unserem Nachbarn auf die Treppe gestellt, als er 80 wurde. Geburtstage sind hier in Dänemark generell große Tage. Deshalb flaggen die Nachbarn auch untereinander füreinander", sagt Ove. "Geburtstage sind ja auch Feste der Freude. Der Dannebrog steht für uns Dänen auch für Freude und für Repekt füreinander", erklärt seine Frau Jonna.

Rot-Weiß im Herzen

Generell werde in Sønderjylland besonders gern geflaggt, sagt Jonna. Was mich wundert: Warum sind sie und ihr Mann Ove fast die einzigen, die keinen Fahnenmast mit Wimpel oder Flagge haben? "Das hat praktische Gründe. Unser Dach ist so hoch, da brauchen wir einen großen, langen Mast, und der geht schnell kaputt", sagt Ove und lacht. An unserem Fahnenmast weht übrigens ein rot-weißer Wimpel. Wir sind ja schließlich in Dänemark.

